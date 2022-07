Foot - PSG

PSG : Retard, comportement… Galtier monte déjà au créneau pour Neymar

Publié le 16 juillet 2022 à 18h15 par Jules Kutos-Bertin

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a été repris à plusieurs reprises pour son comportement et ses retards. Dès sa prise de fonction, Christophe Galtier avait annoncé la couleur à ce sujet, sans mentionner directement le Brésilien. Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, le technicien français est revenu sur le sujet.

A peine arrivé au PSG, Christophe Galtier avait annoncé la couleur en conférence de presse sur l’état d’esprit à adopter. « Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe. Mon objectif est que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu qu'ensemble on peut faire la plus grande saison possible. Si des joueurs sortent de ce cadre, ils seront écartés », expliquait le nouveau coach du PSG.

Neymar ciblé

Logiquement, Neymar a été ciblé par ses propos. L’an dernier, l’international brésilien a encore fait parler de lui au sujet de son comportement, mais aussi de ses retards. Dans un entretien accordé à L’Equipe , Christophe Galtier a d’emblée été interrogé sur le sujet.

« Mais pourquoi Ney ? »