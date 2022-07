Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo clashe encore Neymar, une énorme punchline est lâchée

Publié le 16 juillet 2022 à 17h15 par Dan Marciano

Daniel Riolo ne lâche pas Neymar. Absent du match de préparation face à Quevilly en raison d'une douleur à la hanche, le joueur brésilien a reçu un énorme tacle de la part du chroniqueur de RMC. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a sous-entendu que la star n'était pas concentrée à 100% sur le terrain et sur sa saison avec le PSG.

Entre Neymar et Daniel Riolo, ce n'est pas l'amour fou. Au micro de RMC , le chroniqueur se montre souvent piquant avec la star brésilienne, dont les prestations au PSG sont jugées insuffisantes. Annoncé sur le départ par certains médias, Neymar a commencé sa préparation sous les ordres de Christophe Galtier. Mais touché à la hanche lors d'un entraînement, le joueur a été contraint de déclarer forfait pour le match amical face à Quevilly ce vendredi (2-0).

«Neymar ? Il a dû se cogner en se levant de la table de poker »

Rien de bien grave pour Neymar, qui devrait se rendre au Japon avec le reste du groupe parisien. Mais il n'en fallait pas plus à Daniel Riolo pour lancer une nouvelle attaque. « Neymar ? Déjà blessé ? A la hanche ? Il a dû se cogner en se levant de la table de poker. J’ai fait ça une fois, ça fait mal c’est vrai … » peut-on lire sur son compte Twitter.

Bizarre cette 1ere compo du PSG. Pleins de joueurs qui doivent partir jouent 🤕🤕 et Neymar ? Déjà blessé ? A la hanche ? Il a dû se cogner en se levant de la table de poker. J’ai fait ça une fois, ça fait mal c’est vrai … 🥵 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) July 15, 2022

Riolo n'en est pas à se première punchline