Campos et Henrique accélèrent, de gros transferts à venir ?

Publié le 21 juillet à 09h10 par Dan Marciano

Au cous du mois de juin, Luis Campos et Antero Henrique s'étaient rendus en Italie, pour essayer d'avancer sur les dossiers Milan Skriniar et Gianluca Scamacca, mais pas que. Les deux responsables du PSG ont également rencontré plusieurs dirigeants transalpins afin de proposer quelques indésirables aux formations de Serie A.

Le PSG a un nouveau duo à sa tête : Luis Campos et Antero Henrique. Les deux têtes pensantes du PSG travaillent depuis plusieurs mois sur le mercato estival. Leurs recherches ont porté leurs premiers fruits puisque le club parisien a officialisé les transferts de Vitinha et d'Hugo Ekitike.

Campos et Henrique se sont rendus en Italie

Dernièrement, Luis Campos et Antero Henrique se sont rendus en Italie pour essayer d'accélérer leur mercato selon Goal. L es deux dirigeants du PSG avaient profité de ce voyage pour rencontrer les dirigeants de Sassuolo et de l'Inter, et évoquer les transferts de Milan Skriniar et de Gianluca Scamacca.

Plusieurs indésirables proposés en Serie A ?

Au cours de ce déplacement, les deux Portugais ont également proposé les services de plusieurs indésirables à des formations de Serie A. Ces dernières semaines, de nombreux éléments ont été annoncés dans le viseur de clubs italiens comme Abdou Diallo, au Milan AC, ou encore Georginio Wijnaldum, lié à l'AS Roma.