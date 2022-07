Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie pourrait se dégager pour le transfert de Scamacca

Publié le 18 juillet 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, Luis Campos a rapidement activé la piste menant à Gianluca Scamacca. Elle ne semble toutefois pas avancer, puisque Sassuolo reste campé sur ses positions et réclame pas moins de 50M€ pour lâcher son jouer. Pour ne rien arranger, le PSG a vu West Ham faire irruption dans ce dossier, avec une meilleure offre...

Derrière le trio formé par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, la nouvelle direction semble vouloir former une relève solide et Hugo Ekitike a été le premier renfort. Il ne devrait toutefois pas être le seul, puisque Luis Campos négocie depuis plusieurs semaines déjà avec Sassuolo pour le transfert de Gianluca Scamacca.

Ça n’avance pas pour le PSG

Considéré comme l’une des priorités offensives du Paris Saint-Germain cet été, Scamacca est très convoité. Si les Parisiens semblent s’être arrêtés à 35 ou 40M€ pour décrocher son transfert, un nouveau club a fait irruption dans ce dossier récemment avec West Ham, qui serait arrivé jusqu’à 45 ou 47M€. Une offre qui fait forcément la différence auprès de Sassuolo, qui aimerait récupérer près de 50M€ du départ de son joueur.

Avec Borja, West Ham pourrait lâcher Scamacca