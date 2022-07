Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le feuilleton Scamacca prend un nouveau tournant

Publié le 18 juillet 2022 à 16h10 par Thomas Bourseau

Hugo Ekitike a débarqué au PSG la semaine dernière et aurait dû voir Gianluca Scamacca rapidement lui succéder. Néanmoins, Sassuolo se montrerait trop gourmand aux yeux du PSG concernant l’indemnité du transfert de l’Italien lorsque West Ham serait passé à l’action en parallèle.

Depuis samedi dernier et l’officialisation du transfert d’Hugo Ekitike, Luis Campos a pu mettre la main sur l’une de ses trois priorités offensives. Le conseiller football du PSG voulait, selon L’Equipe , Foot Mercato et Le Parisien , recruter Robert Lewandowski. Ce dernier a finalement pris la direction, comme attendu, du FC Barcelone. Et pour ce qui est de Gianluca Scamacca qui aurait dû être la doublure de Lewandowski, d’après Le Parisien, ça se compliquerait sérieusement.

West Ham avance ses pions pour le transfert de Scamacca

D’après les informations de Sky Sports , West Ham poursuivrait les discussions avec Sassuolo pour la signature de Gianluca Scamacca. D’ailleurs, les Hammers auraient formulé une offre de transfert au pensionnaire de Serie A qui s’élèverait à 40M€. A cela s’ajouteraient des bonus financiers. Recruter Armando Broja et Gianluca Scamacca serait une option totalement prise en considération par West Ham.

🚨 BREAKING 🚨West Ham United remain in discussions with Sassuolo over the signing of striker Gianluca Scamacca. 🇮🇹 West Ham have made a bid of €40m plus add-ons.💰Signing Armando Broja & Scamacca has not been ruled out. 👀 pic.twitter.com/K4e4prlQtR — Football Daily (@footballdaily) July 18, 2022

Le PSG perd patience avec Sassuolo pour Scamacca

De son côté, le PSG, et plus particulièrement son conseiller sportif Luis Campos, commencerait à perdre patience. Dimanche, le Corriere dello Sport révélait qu’un ultimatum avait été lancé par le PSG à Sassuolo, qui réclamerait 50M€ au PSG pour Scamacca. Le Paris Saint-Germain ne serait prêt à ne mettre que 40M€, voire 45M€ au mieux et l’aurait fait savoir à Sassuolo.