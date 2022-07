Foot - Mercato - PSG

Transfert - PSG : Un premier rebondissement important dans le mercato de Campos ?

Publié le 17 juillet 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Très apprécié par Luis Campos, Gianluca Scamacca pourrait bien s’éloigner du Paris Saint-Germain au cours des prochains jours. Les négociations avec Sassuolo n’avancent plus et même si le PSG peut compter sur un accord avec le joueur, la distance entre la dernière offre et la demande reste importante. Ainsi, Campos pourrait bien se tourner vers une autre option pour renforcer l’attaque parisienne.

Avec Hugo Ekitike, les dirigeants du PSG ont recruté l’un des plus grands espoirs de Ligue 1, mais surtout un second couteau intéressant pour épauler Lionel Messi, Kylian Mbappé ainsi que Neymar. Il ne devrait toutefois pas être le seul ajout de Luis Campos dans ce secteur ! Voilà plusieurs semaines déjà qu’un autre nom est lié au PSG, avec Gianluca Scamacca. Les médias italiens assurent que l’attaquant de 23 ans est l’une des grandes priorités de Campos, qui a rapidement ouvert des négociations avec Sassuolo afin de trouver un accord.

Ce n’est toujours pas ça pour Scamacca

Cet accord tarde toutefois à tomber ! Au sein du PSG on aurait aimé pouvoir s’envoler au Japon avec un groupe quasiment complet, mais Gianluca Scamacca est toujours un joueur de Sassuolo. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les négociations autour de l’international italien stagneraient, puisque le PSG n’aurait pour le moment aucune intention d’offrir les 50M€ réclamés par les Neroverdi . La situation s’est d’ailleurs tendue avec l’irruption de West Ham, qui au contraire du PSG aurait formulé une offre beaucoup plus proche des attentes de Sassuolo.

Luis Campos lance un ultimatum à Sassuolo

Si du côté de Sassuolo on semble être extrêmement serein, cela ne semble pas être le cas pour le PSG. Il Corriere assure en effet que Luis Campos serait tout particulièrement agacé par ces négociations interminables et aurait décidé de lancer un ultimatum : soit le club émilien accepte de descendre à 40 ou 45M€, soit le PSG mettra un terme aux discussions. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire bouger les choses, alors que Sassuolo peut tout de même compter sur un contrat courant jusqu’en juin 2026... signé en avril dernier.

Et menace de partir sur Gonçalo Ramos