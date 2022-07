Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos est prévenu pour le transfert de Scamacca

Publié le 16 juillet 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Dans le viseur du PSG et de West Ham, Gianluca Scamacca n'a pas disputé la rencontre amicale opposant Sassuolo à Jablonec. Afin de ne pas prendre de risque avant son transfert ? Non à en croire son entraîneur. Selon Alessio Dionisi, l'attaquant italien était absent en raison d'une trop grosse fatigue et devrait faire son retour avec le groupe.

Et de deux pour le PSG ! Après Vitinha, le club parisien a officialisé l'arrivée d'Hugo Ekitike sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'attaquant du Stade de Reims prendra place au sein d'une attaque, qui pourrait accueillir Gianluca Scamacca. L'attaquant de Sassuolo est l'une des priorités de Luis Campos, mais son prix (50M€), demeure trop élevé pour l'instant.

Sassuolo justifie l'absence de Scamacca

Alors que Sassuolo affrontait Jablonec ce samedi, l'absence de Scamacca a interpellé plusieurs journalistes italiens. Mais comme l'a annoncé Alessio Dionisi, rien à voir avec son avenir incertain. « Gianluca aurait pu jouer vingt minutes, mais compte tenu de la fatigue accusée pendant la semaine, nous avons décidé de ne pas prendre le risque. Dans les prochains jours, il sera de retour à pleine capacité » a confié le technicien.

