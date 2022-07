Foot - Mercato - PSG

Transferts : C’est Antero Henrique qui est aux manettes du mercato du PSG

Publié le 16 juillet 2022 à 13h45 par Axel Cornic

Luis Campos a été mis en avant depuis le départ de Leonardo, mais il ne faut pas oublier qu’il occupe un rôle assez particulier au sein du Paris Saint-Germain, pas du tout le même que celui de son prédécesseur. Ce n’est pourtant pas lui qui semble gérer le budget alloué au recrutement estival, puisque c’est Antero Henrique qui aurait en main l’enveloppe accordée par les propriétaires du PSG.

Depuis la fin de la saison, le PSG a semblé mettre en place une direction bicéphale avec Luis Campos et Antero Henrique. Le premier, qui a déjà travaillé avec l’AS Monaco et le LOSC par le passé semble avoir été chargé des achats et le second, qui a été directeur sportif du PSG, s'occupera des ventes. Pourtant, la division des tâches semble moins simple que cela...

Antero Henrique gère toutes les transactions

Ce samedi, Le Parisien explique qu’Antero Henrique aurait été chargé par les propriétaires du PSG de s’occuper des toutes les transactions de l’été, dans le sens des départs comme des arrivées. C’est donc lui qui gère les sommes évoquées ci et là dans les différentes négociations, de Milan Skriniar à Gianluca Scamacca, en passant par Renato Sanches.

