Mercato - PSG : Luis Campos sur le point de boucler deux nouveaux transferts ?

Publié le 16 juillet 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Alors que d’autres pistes ont avancé ces derniers jours, notamment avec Hugo Ekitike du Stade de Reims, Luis Campos continuerait de travailler sur ses deux pistes principales du mercato estival. Il s’agit bien sûr de Milan Skriniar et de Gianluca Scamacca, deux joueurs très appréciés par le nouveau boss du recrutement du Paris Saint-Germain, dont les clubs se montrent toutefois assez durs en négociation.

Le temps presse. Ce samedi, le PSG s’est envolé pour sa tournée estivale au Japon et dans quelques semaines les choses sérieuses commenceront, avec le début de la Ligue 1. Luis Campos aurait bien aimé pouvoir offrir un groupe complet à Christophe Galtier, mais si Vitinha est arrivé et que Renato Sanches ainsi que Hugo Ekitike devraient bientôt être annoncés, les choses coincent pour les autres. Milan Skriniar et Gianluca Scamacca font partie des premières pistes activées par Campos lors de son arrivée au PSG, un accord semble encore loin puisque leurs clubs respectifs campent sur leurs positions.

Skriniar approche...

Ce samedi, Le Parisien se montre toutefois assez optimiste. Si le quotidien confirme l’inflexibilité de l’Inter, qui réclamerait toujours 70M€, il explique également que Milan Skriniar devrait être la prochaine recrue du PSG en ce mercato. La dernière offre du PSG s’élevait à 65M€ bonus compris, mais un accord pourrait vraisemblablement être trouvé dans les prochains jours, avec le défenseur slovaque qui pourrait donc rejoindre le groupe au Japon.

… avec Scamacca ?

Certains ont pensé qu’avec l’arrivée imminente d’Hugo Ekitike, au PSG on a fait une croix sur Gianluca Scamacca. C’était sans compter sur Luis Campos, qui ne semble jamais avoir oublié l’Italien. Tout comme pour Milan Skriniar, Le Parisien assure que les négociations se poursuivraient avec Sassuolo, qui réclamerait 50M€ pour son attaquant. Ce dernier pourrait apporter un nouveau profil à Christophe Galtier, qui dans l’ensemble a surtout à sa disposition des joueurs offensifs qui préfèrent attaquer la profondeur.

