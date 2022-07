Foot - PSG

PSG : Zaïre-Emery impressionne, Galtier fait une grosse annonce

Publié le 23 juillet à 23h15 par Bernard Colas

À 16 ans, Warren Zaïre-Emery séduit déjà et a l’occasion de s’illustrer au côté des joueurs confirmés du PSG durant la tournée de présaison au Japon. Titulaire face aux Urawa Red Diamonds samedi (3-0), le milieu a séduit Christophe Galtier, qui semble compter sur lui pour la saison à venir.

Il est l’un des grands espoirs du Paris Saint-Germain. À 16 ans, Warren Zaïre-Emery fait déjà beaucoup parler et a signé il y a quelques jours son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2025. Alors que le PSG a vu certaines de ses pépites plier bagage au cours des dernières années, la direction espère cette fois-ci conserver le jeune milieu de terrain afin de lui permettre de progresser dans les rangs parisiens. Warren Zaïre-Emery peut d’ailleurs profiter de la tournée estivale au Japon pour s’illustrer.

Zaïre-Emery séduit lors des matches de préparation

Alors qu’il accompagne Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et les autres grands noms du PSG au Japon, Warren Zaïre-Emery a eu l’occasion de participer aux dernières rencontres amicales du club. Ce samedi, le joueur de 16 ans était même titulaire dans l’entrejeu face aux Urawa Red Diamonds (3-0) et a rendu une copie très satisfaisante, suscitant déjà l’enflammade de certains supporters.

🇫🇷🔥 Warren Zaïre-Emery vs Urawa Red Diamonds | Friendly (23/07/22) #PSG #PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/TLdmjyJEmL — Hugo ❤️💙🦉 (@PARIScompsHD1) July 23, 2022

« Je souhaite intégrer nos meilleurs jeunes à nos côtés »