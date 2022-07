Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG boucle un très joli coup

Publié le 15 juillet 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, Warren Zaïre-Emery n'avait toujours pas signé son premier contrat professionnel. C'est désormais chose faite puisque le jeune milieu de terrain parisien a paraphé son premier bail avec son club formateur jusqu'en 2025.

Cet été, le PSG a décidé de s'activer pour blinder plusieurs espoirs de son centre de formation. Ainsi, bien que Xavi Simons ait quitté le club, Ayman Kari et Ismaël Gharbi ont signé leur premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Cependant, le dossier le plus chaud menait à Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 16 ans est l'un des plus grands talents du PSG.

Zaïre-Emery signe son premier contrat pro au PSG

Mais le club de la capitale vient de régler ce dossier. Et pour cause, Warren Zaïre-Emery a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025 », explique le communiqué officiel du PSG.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery. ✍️Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 15, 2022

Galtier avait prévenu la formation