Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Un buteur de Ligue 1 justifie son transfert avorté

Publié le 27 juillet 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Nouvelle recrue du FC Nantes, Mostafa Mohamed a été présenté à la presse. L'occasion pour l'attaquant égyptien de revenir sur son prêt chez les Canaris, mais aussi d'évoquer son transfert avorté à l'ASSE au début de l'année 2021. Le joueur a reconnu qu'il était proche de rejoindre Saint-Etienne avant de faire machine-arrière et s'engager avec Galatasaray.

Mostafa Mohamed va enfin découvrir la Ligue 1. Cet été, l'attaquant égyptien s'est engagé avec le FC Nantes jusqu'en 2025, mais il aurait pu découvrir le championnat de France il y a plusieurs mois. Mohamed était proche de rejoindre l'ASSE au début de l'année 2021.

« J'étais parti en direction de Saint-Etienne, mais Galatasaray m'a rappelé »

Présenté à la presse ce mardi, Mostafa Mohamed a reconnu qu'il était sur le point de rejoindre l'ASSE avant de recevoir un appel de Galatasaray. « J'étais parti en direction de Saint-Etienne, mais Galatasaray m'a rappelé. Ça s'est bien passé ensuite en Turquie. Aujourd'hui, depuis mon arrivée ici, je suis vraiment très bien » a -t-il déclaré dans des propos rapportés par But Football Club .

Mercato - ASSE : Perrin tente un joli coup en Ligue 1 https://t.co/S9KDrZzC6M pic.twitter.com/Px7IELnEhD — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Mohamed désormais concentré sur le FC Nantes