OM : Longoria fixe une condition claire pour son prochain transfert

Publié le 28 juillet 2022 à 10h30 par Arthur Montagne

Annoncé sur le départ, Luan Peres semble proche de s'engager avec Fenerbahçe avant que le transfert ne capote. Finalement, ce dossier regorge de rebondissements et l'OM discuterait toujours avec le club turc, mais Pablo Longoria est catégorique. Si le Brésilien part, ce sera sous la forme d'un transfert d'au moins 4,5M€.

Cet été l'un des objectifs de l'OM est de vendre, et cela devient urgent. En effet, le club phocéen a déjà été très dépensier sur le mercato pour se renforcer. Entre les options d'achat de Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Arkadiusz Milik et Cengiz Under, ainsi que les transferts de Luis Suarez, Isaak Touré et Jonathan Clauss, l'OM a déjà déboursé plus de 62M€ cet été. Des dépenses qui ne sont pas encore compensées par des ventes puisque seul Lucas Perrin a été transféré depuis le début du mercato. Strasbourg a effectivement levé son option d'achat estimée à 1,5M€. Dans le même temps, Steve Mandanda et Boubacar Kamara sont partis libres, tandis que Nemanja Radonjic et Luis Henrique ont été prêtés.

L'imbroglio Luan Peres

Par conséquent, Frank McCourt veut absolument vendre cet été. Et le propriétaire de l'OM pensait voir un dossier se décanter avec Luan Peres. En effet, mardi soir, Foot Mercato annonçait que le défenseur brésilien était proche de s'engager avec Fenerbahçe. Les discussions portaient sur un transfert, mais quelques heures plus tard, coup de théâtre, le dossier avait visiblement capoté et un départ n'était plus à l'ordre du jour.

Un transfert toujours possible pour l'OM

Cependant, ce dossier semble être parti pour enchaîner les rebondissements. Et pour cause, mercredi, La Provence annonçait que les discussions étaient toujours en cours pour le transfert de Luan Peres. Une tendance confirmée par L'EQUIPE ce jeudi qui explique que Fenerbahçe attend deux renforts au poste de défenseur central et souhaite donc recruter le joueur brésilien de l'OM qui est confronté désormais à une énorme concurrence avec les arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot.

Longoria fixe un prix