Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un incroyable retour en préparation pour Saliba ?

Publié le 28 juillet 2022 à 09h30 par La rédaction

Alors que le dossier s'annonce très compliqué à réaliser, l'OM continue à rêver de William Saliba. Après l'officialisation de trois recrues défensives axiales, Pablo Longoria ne souhaite pas s'arrêter là et aimerait offrir un magnifique cadeau à ses supporters. À en croire les dernières informations, la direction marseillaise serait encore optimiste.

Un entraîneur qui claque la porte, six nouvelles recrues, ça bouge à l'OM cet été ! Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue de croire en ses chances d'attirer William Saliba à l'OM lors de ce mercato. Un dossier qui paraissait inaccessible il y a de ça quelques jours, mais qui pourrait se décanter en fonction de la situation du joueur à Arsenal. Après Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Luis Suarez ainsi que Jonathan Clauss, William Saliba pourrait être la septième recrue estivale de l'OM.

Mercato - OM : Longoria veut forcer le transfert d'un attaquant https://t.co/EpOxwZ2la5 pic.twitter.com/vtIVEu82Wi — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

L'optimisme règne pour Saliba

Et si l'OM faisait revenir William Saliba ' C'est le dossier qui tient en haleine les supporters marseillais dans ce début de mercato. Bien que l'opération semble irréalisable financièrement, Longoria y croit toujours et surveille la situation de l'international tricolore. D'après les informations de L'Equipe , l'OM se dit ''étonnamment optimiste'' car la situation du Gunners est encore floue et rien ne lui ai encore promis. La possibilité de voir Saliba revenir à l'OM prend de plus en plus de proportion et va certainement obliger Arsenal à clarifier la situation de son joueur.

Pas de prolongation en vue ?

Alors qu'Arsenal semblait disposé à offrir un nouveau contrat à Saliba, la proposition tarde à venir. Lors d'un Space sur Twitter hier soir, le journaliste de Foot Mercato , Constant Wicherek a souligné le fait qu'aucune offre de contrat n'était parvenue au défenseur français qui se montre calme comme à son habitude mais qui aimerait aussi tout de même comprendre ce qu'Arsenal compte faire de lui. Fabrizio Romano révélait que Pablo Longoria s'était rendu à Londres afin de rencontrer l'agent de l'ancien stéphanois. Simple intox pour mettre la pression à Arsenal ou véritable entrevue afin d'évoquer un retour du Français dans la cité phocéenne ? En tout cas, le désir des dirigeants marseillais est clair, si une porte s'ouvre, William Saliba reviendra à Marseille.

Arsenal compte sur lui