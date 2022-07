Foot - Mercato - OM

Longoria avance pour Saliba, Arsenal lâche une réponse claire

Publié le 26 juillet à 20h30 par Dan Marciano

La piste William Saliba serait toujours sur la table de Pablo Longoria. Malgré l'arrivée de trois renforts offensifs, le président de l'OM n'aurait pas abandonné cette option. Ce lundi, il se serait rendu à Londres pour rencontrer l'agent du défenseur central. Mais le dirigeant marseillais va devoir sortir des arguments solides pour recruter Saliba.

L'OM avait réalisé un joli coup en accueillant William Saliba sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato estival. Loin d'être convaincant à Arsenal, le défenseur central est parvenu à se relancer sous les ordres de Jorge Sampaoli. Des bonnes prestations qui lui ont permis d'être appelé en équipe de France. Ravi de ses prestations, Pablo Longoria aurait aimé le conserver, mais aucune option d'achat n'a été incluse dans le contrat. A l'issue de son prêt, Saliba est retourné à Arsenal avec la femme intention de s'y imposer. « Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage » avait confié le joueur au média officiel du club.

Longoria aurait rencontré l'agent de Saliba à Londres

Mais dans ce dossier, l'OM n'aurait pas dit son dernier mot. Selon les informations de Fabrizio Romano, Pablo Longoria se serait rendu à Londres afin de rencontrer l'agent de Saliba et évoquer un possible retour à Marseille. Malgré les arrivées de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré, le dirigeant phocéen semble vouloir enregistrer son retour avant de disputer la prochaine Ligue des champions.

Arsenal compte sur lui la saison prochaine

Mais comme le précise le journaliste italien, il ya très peu de chances qu'Arsenal accepte de le vendre. « Arsenal n'a jamais eu de doutes : William Saliba fait partie du projet et il n'y a pas de négociation avec Marseille, dans l'état actuel des choses. Bien sûr, Marseille aimerait recruter William, mais Arsenal le considère comme un joueur clé pour cette saison. Les parties parlent de son contrat, mais il n'y a pas encore d'accord conclu ou imminent, c'est une discussion en cours » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Caught off Side .

Seule une offre « folle » pourrait faire changer d'avis Arsenal