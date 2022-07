Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les 5 transferts légendaires de l’OM

Publié le 28 juillet 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis maintenant des décennies, l’OM a pris pour habitude d’être un acteur majeur du mercato en France. Et dans son histoire, le club phocéen a d’ailleurs réussi plusieurs coups d’éclat sur le marché des transferts. Retour sur les cinq opérations les plus marquantes de l’OM.

1- Jean-Pierre Papin

Lorsque Bernard Tapie rachète l’OM en 1986, il recrute dès sa première saison à la tête du club plusieurs grands noms, et notamment un certain Jean-Pierre Papin. Résultat des courses pour le buteur français : 300 matchs, 184 buts inscrits, quatre championnats dont il a été cinq fois de suite le meilleur buteur, une Coupe de France et une finale de Ligue des champions. De plus, en 1991, Papin remporte également le Ballon d’Or et reste à ce jour le seul joueur tricolore a avoir obtenu cette prestigieuse récompense sous les couleurs d’un club français. Il quittera finalement l’OM un an plus tard afin de prendre la direction du Milan AC…

2-Chris Waddle

Recruté par l’OM en 1989 en provenance de Tottenham pour 7M€, une sacrée somme pour l’époque, Chris Waddle aura marqué de son empreinte son passage dans le Sud de la France. En 105 matchs de D1, l’attaquant anglais marquera 21 buts et délivrera 28 passes décisives, mais c’est surtout son style atypique et ses dribbles qui resteront dans les mémoires des supporters de l’OM. Waddle est finalement retourné en Angleterre en 1992.

3-Didier Deschamps

Après avoir réalisé sa formation au FC Nantes, Deschamps débarque à l’OM en 1989 avec le statut de grand espoir du football français, et déjà des qualités de leadership évidentes. D’abord contraint de passer une saison en prêt aux Girondins de Bordeaux, il revient avec un tout autre statut à l’OM en 1991 et réussira finalement à s’y imposer comme un capitaine emblématique. Champion de France en 1990 et 1992, il soulèvera surtout la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM avant d’être transféré un an plus tard à la Juventus Turin.

4-Carlos Mozer

Comme Didier Deschamps, le défenseur central brésilien débarque à l’OM en 1989, recruté pour 4M€ en provenance du Benfica Lisbonne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Mozer a tenu la baraque en charnière centrale : d’abord associé Karl-Heinz Föster, il a ensuite formé avec l’emblématique Basile Boli ce qui restera probablement la charnière centrale la plus solide de l’histoire de l’OM. Le grand regret de Mozer restera d’avoir loupé de très peu la victoire finale en Ligue des Champions, lui qui est parti en 1992 pour retourner au Benfica.

5-Dimitri Payet

Suite à un premier passage convaincant à l’OM entre 2013 et 2015, Dimitri Payet est revenu par la très grande porte après le rachat du club par Frank McCourt. Son expérience très concluante en Premier League avec West Ham l’a révélé au plus haut niveau européen, et le numéro 10 tricolore a été racheté par l’OM en janvier 2017 pour 30M€. Il reste, à ce jour, la recrue la plus chère de l’histoire du mercato phocéen et un joueur majeur de l’histoire de l’OM même s’il n’a pas toujours fait l’unanimité dans ses performances.