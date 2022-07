Foot - Mercato - OM

OM : Voilà comment Longoria a bouclé le transfert de Clauss

Publié le 28 juillet 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Très actif cet été, l'OM a notamment bouclé le transfert de Jonathan Clauss qui débarque en provenance du RC Lens pour environ 7,5M€, hors bonus. Une jolie opération pour le mercato marseillais puisque l'international français semble parfaitement adapté au schéma tactique d'Igor Tudor. Jonathan Clauss dévoile d'ailleurs les coulisses de sa signature à l'OM.

A l'image de la saison dernière, l'OM ne chôme pas sur le mercato. En effet, jusque-là, Pablo Longoria a bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs, sans compter Samuel Gigot, recruté cet hiver puis prêté dans la foulée au Spartak Moscou. Ainsi, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco et Jonathan Clauss ont tous signé à l'OM cet été. Le dernier cité débarque en provenance du RC Lens pour un transfert avoisinant les 7,5M€, hors bonus, et ne cache pas sa joie à l'occasion d'une interview accordée à La Provence .

«C’est un club mythique, donc forcément particulier»

« Beaucoup d’honneur et de bonheur. C’est un club mythique, donc forcément particulier. Si on demande à n’importe quel joueur s’il veut venir à l’OM, beaucoup répondront : "Évidemment, c’est un rêve". C’est un club extraordinaire dont je suis fier de faire partie ». Conscient d'avoir rejoint l'un des plus grands clubs français, Jonathan Clauss révèle les raisons qui l'ont poussé à quitter les Sang-et-Or. « Je pense qu’entre Lens et Marseille, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde en France, le RCL est un très grand club historique. Mais l’OM, c’est encore plus grand. Je voulais me fixer un autre challenge », ajoute-t-il.

Clauss n'a jamais douté

Malgré l'échéance de son contrat, qui prenait fin en 2023, avec le RC Lens, Jonathan Clauss assure qu'il n'avait pas vraiment pensé à son mercato : « Non, pas plus que ça. Je me suis un peu détaché du mercato, je n’ai pas eu beaucoup de vacances (il était convoqué chez les Bleus pour les quatre matches de Ligue des nations en juin, ndlr) et je ne voulais pas trop me plonger là-dedans. Quand mon agent m’a appelé pour me dire "rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue", j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. C’est normal ».

Aucun problème dans les discussions entre Lens et l'OM