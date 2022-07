Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau duel se profile pour l’avenir de Milik

Publié le 27 juillet 2022 à 15h10 par Hugo Ferreira

Alors que Sébastien Haller est victime d’un grave souci de santé et devra rester éloigné des terrains pour le moment, le Borussia Dortmund est à la recherche d’un nouveau buteur. Ainsi, la piste menant à Arkadiusz Milik a été activée par le BVB. Toutefois, le Polonais ne serait pas la seule option, puisque l’entourage d’Anthony Modeste a également été approché.

L’avenir d’Arkadiusz Milik est encore incertain. Arrivé à l’OM depuis Naples en janvier 2021, l’international polonais a mit tout le monde d’accord avec ses 10 buts en 16 rencontres de Ligue 1 durant ses 6 premiers mois. Cependant, cette saison a été beaucoup plus délicate pour lui. Malgré ses 20 réalisations, l’attaquant n’a pas suffisamment convaincu certains supporters phocéens, et a également été en conflit avec Jorge Sampaoli. Si le tacticien argentin est parti, le natif de Tychy pourrait tout de même décider de faire ses valises, et pourrait rebondir au Borussia Dortmund, qui s’intéresse à lui.

Dortmund cherche le remplaçant d’Haller

Après avoir vendu Erling Haaland à Manchester City, le Borussia Dortmund a réalisé un gros coup en enregistrant l’arrivée de Sébastien Haller. Auteur de 34 buts et 9 passes décisives en 43 rencontres avec l’Ajax Amsterdam, l’Ivoirien a été l’un des attaquants les plus en vue cette saison, notamment grâce à ses 11 réalisations en Ligue des champions. Cependant, un cancer des testicules a été diagnostiqué au joueur de 28 ans, qui devra rester éloigné des terrains pendant un long moment. Le BVB cherche alors son remplaçant, et s’intéresse de près à la situation d’Arkadiusz Milik. Toutefois, une autre possibilité aurait fait son apparition dans les bureaux du club de la Ruhr.

Modeste plutôt que Milik ?