Foot - Mercato - PSG

PSG : Une première réponse tombe pour le mercato de Messi

Publié le 27 juillet 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

En fin de contrat dans un an, Lionel Messi va rapidement faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, un retour de La Pulga à Barcelone, lorsque son bail arrivera à échéance avec le PSG, ne serait pas à exclure. En revanche, une chose est sûre, Lionel Messi ne quittera pas le PSG cet été.

Un an après son arrivée en grande pompe, Lionel Messi s'apprête à disputer sa seconde saison au PSG, avec en point d'orgue, la Coupe du monde, qui sera la dernière de sa carrière avec l'Argentine. Viendra ensuite le moment de se questionner sur son avenir. Et pour cause, le contrat du septuple Ballon d'Or s'achève en juin 2023, et du côté du FC Barcelone, on préparerait déjà son retour.

Mercato - PSG : Le prochain club de Lionel Messi déjà connu ? https://t.co/ZHWyQbkddm pic.twitter.com/e7oEeAdpLD — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Laporta ouvre la porte à Messi...

En effet, au micro d'ESPN, Joan Laporta n'écartait pas l'hypothèse d'un retour de Lionel Messi. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », assurait le président du Barça.

... mais pas pour ce été