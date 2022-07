PSG : Ce problème que QSI n’a jamais réussi à résoudr

Foot - Mercato - PSG

PSG : Ce problème que QSI n'a jamais réussi à résoudre

Publié le 27 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, de nombreux joueurs ont débarqué à Paris et non des moindres. Par conséquent, le club de la capitale a réussi à se renforcer à tous les postes. Néanmoins, dans les buts, le PSG version QSI n'a pas toujours fait les bons choix quel que soient les dirigeants ou les entraîneurs. Retour sur ce gros point noir de l'ère qatarie.

Sirigu le premier numéro de l'ère QSI

Dès le début de l'ère QSI au PSG, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, Nicolas Douchez, arrivé libre en provenance du Stade Rennais, doit être le numéro 1 dans les buts parisiens. Plus tard lors de ce mercato 2011, Leonardo attire un autre portier, censé jouer le rôle de doublure. Salvatore Sirigu débarque ainsi en provenance de Palerme. Mais alors que le premier se blesse au pire des moments, à savoir avant le début de saison, l'Italien s'installe dans les buts et ne quittera plus sa place... jusqu'en 2015.

Trapp, Areola, Buffon... Les galères commencent

En effet, malgré quatre saisons globalement réussis, le PSG n'est pas pleinement convaincu par Salvatore Sirigu. S'il ne commet pas d'erreurs, l'Italien n'est pas assez décisif aux yeux de la direction parisienne qui décide donc de recruter Kevin Trapp en 2015. Arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort pour 9,5M€, l'Allemand est présenté comme un solide espoir et doit prendre la relève des grands portiers d'Outre-Rhin. Cependant, ce sera un échec. titulaire indiscutable lors de sa première saison, Kevin Trapp sera ensuite mis en concurrence avec Alphonse Areola par Unai Emery lors de l'exercice 2016/2017. L'Allemand restera surtout comme le portier de la remontada subie à Barcelone, ce qui fait tâche sur un CV. Par conséquent, la saison suivant, le technicien espagnol décide de trancher et c'est Alphonse Areola qui sera titulaire dans les buts. Mais pour sa seule saison en tant que numéro 1 au sein de son club formateur, le portier français va décevoir. Durant l'été 2018, Kevin Trapp retourne à l'Eintracht Francfort pendant que le PSG va chercher la légende Gianluigi Buffon. Sur le papier, c'est prometteur. Mais l'Italien, va lui aussi subir l'alternance avec Alphonse Areola et sa prestation désastreuse contre Manchester United est encore dans toutes les têtes. Par conséquent, en 2019, tout est à refaire.

Leonardo règle le problème avec Navas...

C'est durant cet été que Leonardo fait son grand retour au poste de directeur sportif du PSG. Et l'une de ses missions est de régler l'épineux cas des gardiens de buts. Gianluigi Buffon n'a pas prolongé son contrat, et Thomas Tuchel ne semble pas très chaud à l'idée de faire une saison avec Alphonse Areola dans les buts. Leonardo décide donc de scruter le marché, et ne passe pas à côté de la situation de Keylor Navas. Titulaire lors des trois Ligues des champions remportées par le Real Madrid, le Costaricien n'est plus que remplaçant de Thibaut Courtois. Par conséquent, il accepte de signer au PSG qui déboursera 15M€ pour le recruter, le tout en envoyant en prêt Alphonse Areola au sein du club merengue. Dans la foulée, Leonardo obtient le prêt de Sergio Rico qui sera la doublure de Keylor Navas. Et à Paris, le Costaricien met tout le monde d'accord avec certaines prestations exceptionnelles. Avec Navas, le PSG atteindra la finale la Ligue des champions, puis la demi-finale la saison suivante.

... et en crée un nouveau avec Donnarumma

Par conséquent, tout semblait aller pour le mieux au PSG qui avait enfin trouver la bonne solution dans ses buts. Mais c'est mal connaître le club de la capitale de penser que rien allait changer. Et pour cause, durant l'été 2021, Leonardo ne peut pas résister à une magnifique opportunité sur le marché. En effet, Gianluigi Donnarumma se retrouve sans contrat après avoir refusé de prolonger à l'AC Milan. Et le directeur sportif du PSG, proche de Mino Raiola, saute sur l'occasion pour attirer le meilleur joueur de l'Euro libre de tout contrat. Il faut dire qu'en recrutant Donnarumma, le club parisien s'offre peut-être un gardien de but pour les dix prochaines années. Mais en attendant, Keylor Navas est toujours là et il est toujours performant. C'est un sacré casse-tête qui est donc offert à Mauricio Pochettino qui choisit... de ne pas choisir. En effet, le technicien argentin décide de partager le temps de jeu entre ses deux portiers, ce qui ne paiera pas, compte tenu de l'erreur de Donnarumma contre le Real Madrid.

