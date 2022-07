Foot - Mercato - PSG

PSG : Gros coup de main de Di Maria sur le mercato ?

Publié le 27 juillet à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Angel Di Maria est donc parti libre et s’est engagé avec la Juventus. Mais l’ailier argentin pourrait malgré tout jouer un rôle décisif sur la suite du mercato parisien en ayant un impact direct sur la vente de Leandro Paredes qui intéresse la Juve.

Après une belle histoire qui aura duré pendant sept ans, Angel Di Maria (34 ans) a fait ses adieux au PSG en fin de saison puisque son contrat n’a pas été renouvelé. L’international argentin a retrouvé son challenge de tout premier choix en s’engageant pour un an à la Juventus Turin, mais il pourrait encore dicter un dossier chaud du mercato du PSG.

Paredes en instance de départ au PSG

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, Leandro Paredes n’entre plus dans les plans du PSG et a été placé sur la liste des indésirables. Le milieu de terrain argentin est annoncé avec insistance dans le collimateur de la Juventus Turin, et c’est là que Di Maria a peut-être un rôle décisif à jouer en faveur du PSG.

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le transfert de Paredes https://t.co/SJJVSJumMu pic.twitter.com/95NRi91acV — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Di Maria, un argument de choix pour Paredes

Comme l’a annoncé le média argentin TyC Sports, Leandro Paredes serait déjà très motivé à l'idée de signer à la Juventus pour y retrouver Di Maria, et cet argument pourrait donc faciliter son départ du PSG avant la fin du mercato.