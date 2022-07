Foot - Mercato - PSG

PSG : Le prochain club de Lionel Messi déjà connu ?

Publié le 27 juillet à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Lionel Messi devrait fort logiquement rester au Parc des Princes cet été, mais son avenir à moyen terme est encore très incertain. Et il semblerait que le FC Barcelone soit bien déterminé à rapatrier l’attaquant argentin dans un an si l’on se fie aux derniers appels du pied.

Lors du mercato estival 2021, le PSG avait réussi un coup de légende sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée libre de Lionel Messi. Ce dernier, qui devait initialement prolonger au FC Barcelone, avait finalement subi de plein fouet la forte restriction budgétaire du club catalan, qui n’était donc plus en mesure de pouvoir lui assurer un nouveau bail à hauteur de son salaire. Messi avait donc opté pour une arrivée libre au PSG, où il est actuellement engagé jusqu’en 2023. Mais de quoi sera fait son avenir dans un an ?

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante de Xavi sur un retour de Messi https://t.co/77leirs7Nh pic.twitter.com/5XviEpYWTs — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

L’Inter Miami s’est positionné sur Messi

Xavier Asensi, le directeur général des opérations commerciales de l’Inter Miami, avait évoqué le 17 juillet dernier dans un entretien avec EFE la possibilité de faire venir Lionel Messi en MLS : « Avec une bonne gestion, et avec un bon emplacement comme Miami, qui attire l'argent, c'est possible. C'est une ville attrayante à de nombreux points de vue : qualité de vie, aspiration, fiscalité et culture (…) La possibilité que Leo Messi vienne à Miami aide beaucoup. En outre, d'autres acteurs très importants du secteur du football considèrent également Miami comme un lieu où venir jouer », avait-t-il confié. Mais l’option américaine ne semble pas la plus probable pour le numéro 30 du PSG.

« L’histoire de Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée »

En effet, les circonstances du départ soudain de Lionel Messi l’an dernier ont laissé des traces du côté de Barcelone, qui semble bien décidé à faire revenir la Pulga avant la fin de sa carrière. C’est notamment le scénario évoqué ces derniers jours par le président Joan Laporta au micro d’ ESPN : « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi » , a lâché le président du Barça.

Xavi a aussi passé un message