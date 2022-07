Foot - Mercato - OM

OM : Longoria met une énorme pression à Caleta-Car

Publié le 26 juillet à 18h15 par Quentin Guiton

Lors de ce mercato estival, l’OM s’est déjà beaucoup renforcé, et notamment en défense centrale. Ainsi, le club olympien a mis la main sur Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré. Et dans le sens inverse, Pablo Longoria aimerait se débarrasser de Duje Caleta-Car. Mais le Croate est encore loin d'être parti. D'ailleurs, Pablo Longoria pourrait bien prendre une décision radicale…

Pour son mercato, l’OM avait promis de nombreux renforts. En effet, pour la saison qui arrive, les Olympiens joueront la Ligue des champions et souhaitent être compétitifs. Un secteur est notamment concerné : la défense centrale. Avec le retour de prêt de William Saliba cet été du côté d’Arsenal, l’OM était dans l’obligation de se renforcer à ce poste. Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré sont donc arrivés à Marseille. Mais qui dit arrivée dit départ.

L’OM ne veut plus de Caleta-Car

Ainsi, l’OM souhaiterait se séparer de Duje Caleta-Car depuis plusieurs mois déjà. Mais Pablo Longoria ne veut pas le laisser partir gratuitement. Le défenseur croate voit son contrat se terminer l’été prochain et l’OM veut donc le vendre dès cet été. Le joueur serait valorisé à 16M€.

