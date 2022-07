Longoria a bien tenté le coup pour ce crack de Guardiola

Foot - Mercato - OM

A la recherche de renforts au poste de latéral droit, l'OM aurait activé, il y a quelques semaines, la piste Yan Couto, sous contrat avec Manchester City. Une piste confirmée par la presse brésilienne ce lundi. Mais ces dernières heures, le joueur auriverde s'est engagé avec Gérone, l'un des partenaires du club anglais.

Le poste de latéral était l'un des secteurs à renforcer lors de ce mercato estival. Arrivé la saison dernière, Pol Lirola ne semble pas avoir apporté satisfaction la saison dernière et serait poussé vers la sortie. Le joueur espagnol a d'ailleurs vu Jonathan Clauss débarquer à l'OM cet été. Mais à en croire la presse brésilienne, l'ancien joueur du RC Lens n'était pas le seul arrière droit surveillé par Pablo Longoria.

A en croire le journaliste Jorge Nicola, l'OM avait activé la piste menant à Yan Couto. Agé seulement de 20 ans, ce joueur auriverde est considéré à Manchester City comme un solide espoir à son poste. Un joli coup, qui a échappé à Pablo Longoria.

Pretendido por Porto, O. Marselha e Olympiacos, Yan Couto ficará por empréstimo de 1 ano no Girona. Lateral e seu agente @m_robalinho desembarcaram hoje na Espanha, para fechar. Manchester City, dono dos direitos do brasileiro, preferiu mantê-lo em um time do City Football Group.