Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Inter Miami sort du silence pour une arrivée de Messi

Publié le 17 juillet 2022 à 16h30 par Hugo Ferreira

Alors qu’il avait passé l’entièreté de sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement changé de club l’été dernier, en s’engageant librement avec le Paris Saint-Germain. Son avenir semble désormais flou. Prolongera-t-il au PSG ? Retournera-t-il au Barça ? Se lancera-t-il dans une nouvelle aventure ? Tant de possibilités qui s’offrent au natif de Rosario, qui pourrait rejoindre l’Inter Miami, dont une arrivée du septuple Ballon d’Or améliorerait la visibilité.

Retraité depuis 2013, David Beckham s’est lancé dans un nouveau projet en fondant l’Inter Miami. Le club évolue en MLS depuis 2020, et espère pouvoir se développer rapidement. Pour cela, l’Anglais aimerait pouvoir attirer de grands joueurs afin d’améliorer la visibilité du club, puisque l'un des objectifs est de devenir la référence numéro 1 du football aux Etats-Unis.

Transferts - PSG : C’est confirmé, Campos va toucher un joli chèque pour son mercato https://t.co/BiIJN0lzHh pic.twitter.com/aO9oQXCoHe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 17, 2022

L’Inter Miami veut devenir une référence

Dans une interview accordée à EFE , Xavier Asensi, le directeur général des opérations commerciales de l’Inter Miami, a évoqué l’envie de devenir la référence du football aux Etats-Unis, qui devrait passer par l’arrivée de grands joueurs. Une situation pas impossible, au vu de l’attrait de la ville : « Nous avons trois ans d'histoire, mais tout le monde ici est relativement jeune. Par conséquent, dans cet écosystème, l'objectif des propriétaires est que, lorsque l'on parle de football aux États-Unis, ce qui vient à l'esprit est l'Inter Miami. Avec une bonne gestion, et avec un bon emplacement comme Miami, qui attire l'argent, c'est possible. C'est une ville attrayante à de nombreux points de vue : qualité de vie, aspiration, fiscalité et culture » . Un objectif qui pourrait bien devenir réalité à l’avenir, notamment avec une potentielle arrivée de Lionel Messi, dont l’avenir est parfois lié à ce club.

Messi pourrait rejoindre l’Inter Miami

Si l’Inter Miami veut devenir la référence du football aux Etats-Unis, il faudra attirer des joueurs qui ont connu de grandes carrières en Europe. Certains noms connus dans le vieux continent ont déjà tenté l’aventure au sein du club de David Beckham, comme Gonzalo Higuain ou encore Blaise Matuidi. Toutefois, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de ce sport y est parfois lié. A 35 ans, Lionel Messi approche inévitablement de la fin de sa carrière. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, l’international argentin pourrait se laisser séduire par une expérience à Miami, et les deux parties ont régulièrement été liées par des rumeurs. Un mouvement qui aiderait grandement l'Inter Miami dans son objectif.

« La possibilité que Leo Messi vienne à Miami aide beaucoup »