PSG : Messi, Mbappé, Neymar… Christophe Galtier prévient déjà ses stars

Publié le 16 juillet 2022 à 19h30 par Bernard Colas

À peine nommé à la tête du PSG, Christophe Galtier entend faire régner l’ordre et la discipline dans le vestiaire. Interrogé sur le sujet par L’Équipe, l’entraîneur français s’est prononcé sur les méthodes de travail qu’il souhaitait mettre en place dans la capitale, avec la volonté de placer l’institution au-dessus de tout malgré les stars présentes dans l'effectif.

À quelques semaines de la reprise du Championnat, le PSG a déjà opéré de grands changements en interne. Luis Campos a succédé à Leonardo à la tête du secteur sportif en tant que conseiller football, aidé par Antero Henrique, tandis que Mauricio Pochettino a laissé sa place à Christophe Galtier, motivé à l’idée de répondre aux exigences malgré les doutes suite à l’annonce de sa nomination. « Je comprends qu'il y ait ce débat sur ma légitimité, d'autant plus qu'en Ligue des champions avec Lille, on a fait un mauvais parcours (1 point en phase de groupes en 2019-2020). Mais ces six matches me serviront. Après, je ne suis pas le porte-drapeau des entraîneurs français. À moi de montrer que je suis capable d'être à la tête d'une armée de très, très grands joueurs. Si je ne m'étais pas senti capable d'assumer cette pression, je serais ailleurs », a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe .

« On ne peut pas manager de la même manière un jeune joueur talentueux, un autre qui fait une grande saison et des joueurs du profil de Messi, Neymar ou Mbappé »

Après avoir officié du côté de l’ASSE, du LOSC et de l’OGC Nice, Christophe Galtier franchi donc un palier important dans sa carrière, l’obligeant à revoir certaines de ses méthodes. « Je pense que j'ai cette capacité à m'adapter. À Nice, j'avais de jeunes joueurs, avec beaucoup de qualité, mais il fallait être souvent derrière eux, insister sur des principes, des détails. Évidemment que ma manière de préparer les matches et d'aborder mon groupe sera différente à Paris. Comme ce que j'ai fait à Nice était différent de ce que j'ai fait à Lille (2017-2021) , reconnaît Galtier dans un entretien accordé à L’Équipe . On doit avoir la même exigence pour les uns et les autres. Mais bien évidemment qu'on ne peut pas manager de la même manière un jeune joueur talentueux, un autre qui fait une grande saison et des joueurs du profil de Messi, Neymar ou Mbappé . » Ce qui ne l’empêche pas de vouloir imposer ses idées.

« Tout le monde doit penser à l'équipe, bien travailler pour l’équipe »

Christophe Galtier compte en effet apporter sa patte au PSG, et cela passe par la gestion d’un vestiaire de stars qui a souvent fait parler par le passé. « Ce sont avant tout des joueurs qui veulent gagner, prendre du plaisir. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup d'ego aussi. C'est un privilège d'avoir un effectif de ce niveau-là. La première des choses est de discuter, mais aussi d'imposer. Il n'y aura pas de compromis par rapport à ce que doit être la force d'un groupe. On doit avoir un projet commun », confiait le technicien tricolore lors de sa présentation. Une sortie sur laquelle est revenu le principal intéressé dans L’Équipe : « Quand j'ai dit qu'il ne peut pas y avoir de compromis, c'est dans l'idée que tout le monde doit penser à l'équipe, bien travailler pour l'équipe. Au très, très haut niveau, les équipes s'expriment de cette manière. Après, on ne passe pas en force. Jamais. Notre travail, avec mon staff, avec Luis (Campos), c'est d'amener l'équipe sur ce qu'on veut voir d'elle. Je dois aussi m'appuyer sur leur vécu - que je n'ai pas -, pour les amener là où je veux. Et là où je veux, je suis sûr que c'est là qu'ils veulent aller aussi. »

« Le plus important est que je sois suivi par mon président et ma direction sportive »