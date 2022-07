Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos peut économiser un gros transfert cet été

Publié le 27 juillet à 04h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Toujours en quête de nouveaux renforts en cette période de mercato, et notamment dans le secteur offensif, le PSG peine à trouver sa nouvelle perle rare en attaque. Une situation qui pourrait relancer le débat autour du jeune Arnaud Kalimuendo, très performant lors de la tournée au Japon.

Alors que le PSG a déjà bouclé les transferts de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat) et Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), Luis Campos va activement continuer son mercato dans les semaines à venir. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Renato Sanches (24 ans, LOSC) est sur le point de débarquer au Parc des Princes pour renforcer l’entrejeu du PSG, mais en revanche, le club de la capitale a beaucoup plus de mal à se renforcer en attaque.

Le PSG a dit adieu à Scamacca

En effet, Luis Campos avait fait de Gianluca Scamacca (23 ans) une priorité du mercato en attaque, mais le conseiller sportif du PSG a refusé de s’aligner sur les demandes XXL de Sassuolo pour ce transfert (36M€ + 6M€ de bonus, 10% à la revente). Finalement, Scamacca a donc filé à l’anglaise, du côté de West Ham, et aucune nouvelle piste concrète n’a été évoquée ces derniers jours au PSG à ce poste de buteur alors que Campos attend pourtant le profil d’un pivot capable de venir épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Et il pourrait donc finir par opter pour une solution en interne…

Mercato - PSG : Fofana, Sanches… Luis Campos a choisi son prochain transfert https://t.co/ztDjKqFuze pic.twitter.com/SxJf33RGD4 — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Enfin une chance pour Kalimuendo au PSG ?

Cette solution ne viendra pas de Mauro Icardi qui se retrouve plus que jamais poussé vers la sortie étant donné qu’il déçoit depuis deux ans au PSG. En revanche, alors qu’il enchaine les prestations convaincantes depuis le début de la préparation estivale, Arnaud Kalimuendo (20 ans) pourrait avoir son mot à dire après deux saisons consécutives passées en prêt au RC Lens : « C’est forcément une fierté d’être ici avec le groupe professionnel. Et vu la qualité des joueurs dans le groupe, ce n’est que du bonus. Je suis content, c’est une récompense, mais je mérite aussi d’être là et je suis vraiment très content », confiait récemment Kalimuendo, dont le contrat court jusqu’en 2024 au PSG.

Galtier apprécie son profil