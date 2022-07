Foot - Mercato - PSG

PSG/OM : Un duel entre Icardi et Milik à l’étranger

Publié le 27 juillet à 05h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui au PSG et à l’OM, Mauro Icardi et Arkadiusz Milik font toutefois l’objet de nombreuses rumeurs sur le marché des transferts. D’ici la fin du mercato, il n’est d’ailleurs clairement exclu que l’Argentin et le Polonais fassent leurs valises. D’ailleurs, un club serait attentif à la situation d’Icardi et Milik.

Du côté du PSG et de l’OM, on veut dégraisser à l’occasion de ce mercato estival. Et quand il s’agit d’évoquer les possibles partants dans la capitale et sur la Canebière, les regards se tournent notamment vers Mauro Icardi et Arkadiusz Milik. L’Argentin n’est aujourd’hui clairement plus en odeur de sainteté au PSG. Pour ce qui est du Polonais, malgré le départ de Sampaoli, un départ de l’OM serait toujours d’actualité.

Icardi pour remplacer Haller ?

Alors que le PSG cherche à se séparer de Mauro Icardi, la solution pourrait être trouvée grâce au Borussia Dortmund. Cet été, pour remplacer Erling Braut Haaland, le club allemand a recruté Sébastien Haller. Mais, atteint d’un cancer des testicules, l’Ivoirien va manquer certains mois de compétition. Ainsi, selon Sky Sport , pour remplacer Haller, Dortmund penserait à Icardi.

Ou Milik ?