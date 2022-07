Foot - Mercato - OM

OM : L'arrivée de Clauss fait déjà une première victime

Publié le 26 juillet à 19h00 par Quentin Guiton

Cet été, l’OM a frappé fort en s’offrant Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Le Français était la grande priorité de Longoria au poste de piston droit dans le schéma tactique d’Igor Tudor. Mais son arrivée pourrait provoquer un départ. En effet, l’OM voudrait se séparer de Pol Lirola lors de ce mercato estival.

Après le départ surprise de Jorge Sampaoli, c’est Igor Tudor qui a été nommé pour le poste d’entraineur de l’OM. Et en vue de la saison prochaine, le coach croate sait déjà comment faire jouer son équipe. Comme il l’avait installé du côté de l’Hellas Vérone la saison passée, Igor Tudor souhaite mettre en place une défense à trois centraux et donc deux pistons.

Le gros coup Clauss

Et pour les côtés, Pablo Longoria a rapidement ciblé deux priorités. Si Nuno Tavares était désiré à gauche, la piste s’est malheureusement envolée. En revanche, côté droit, l’OM a réussi à concrétiser son objectif prioritaire : Jonathan Clauss. Si les négociations ont été difficiles avec le RC Lens au niveau du montant du transfert, Clauss sera désormais bel et bien le piston droit titulaire d’Igor Tudor.

Lirola poussé vers la sortie