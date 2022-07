Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Fausse joie pour Longoria sur le mercato

Publié le 27 juillet 2022 à 16h30 par Hugo Ferreira

Alors que l’Olympique de Marseille a besoin de vendre des joueurs, personne ne sera retenu, y compris Luan Peres, pourtant auteur de belles performances. Le Brésilien semblait notamment être très proche d’un départ au Fenerbahçe, cependant, le club turc a décidé d’abandonner cette piste, et d’en activer une autre, moins couteuse.

L’Olympique de Marseille s’est bien renforcé depuis le début de ce mercato estival. Igor Tudor a d’ores et déjà vu Luis Suarez, Jonathan Clauss, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Roggerio Nyakossi et Ruben Blanco rejoindre son effectif, de même que Samuel Gigot, dont le transfert avait été bouclé cet hiver. Cependant, si les Phocéens ont déjà bien dépensé, peu d’argent est pour le moment rentré dans les caisses. Boubacar Kamara et Steve Mandanda sont partis librement, tandis que Nemanja Radonjic et Luis Henrique ont été prêtés. Seul le départ de Lucas Perrin vers Strasbourg a, pour le moment, apporté des liquidités (1,5M€) aux Marseillais, qui ne retiendront aucun joueur.

Mercato - OM : Pour le transfert de Milik, Longoria avait une pression incroyable https://t.co/H7QtEu0UiG pic.twitter.com/FcRA3xRWwu — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

L’OM ne retiendra personne

Depuis 2016 et son rachat de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a déjà beaucoup investi. Au total, ce sont près de 400M€ qui ont été injectés dans le club, mais cela serait désormais de l’histoire ancienne. La Provence révélait il y a quelques jours que l’homme d’affaires n’a plus l’intention de mettre d’argent dans le club, et attend désormais des ventes. Ainsi, les Phocéens doivent se débarrasser de certains éléments, et personne n’est considéré comme invendable. Malgré leurs bonnes performances, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore Gerson pourraient alors faire leurs valises dans les prochaines semaines. L’opération dégraissage aurait même pu commencer avec un autre transfert, tout aussi surprenant.

Luan Peres était proche du Fenerbahçe

L’information est venue du quotidien turc Miliyet ce mardi. Le Fenerbahçe serait à la recherche du successeur de Kim-min Jae, qui s’est engagé en faveur de Naples. Son remplaçant aurait été déniché à l’Olympique de Marseille, puisque le club stambouliote se serait penché sur la situation de Luan Peres. Un intérêt qui serait né grâce à l’entraineur Jorge Jesus, fraichement arrivé en Turquie, qui a pu observer le Phocéen lorsqu’il évoluait toujours à Santos, et que le tacticien officiait à Flamengo. Ce dossier aurait même évolué rapidement puisque Foot Mercato révélait ce mercredi matin que le Brésilien était proche de rejoindre Fenerbahçe. Toutefois, cette piste a finalement été abandonnée.

Peres ne rejoindra finalement pas la Turquie