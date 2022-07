Foot - Mercato

Luan Peres, Skriniar, Lazovic… Les infos mercato du 27 juillet

Publié le 27 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : L'improbable feuilleton Luan Peres...

Ces dernières heures, Foot Mercato avait lâché une petite bombe en annonçant que l'OM était sur le point de vendre Luan Peres. Le défenseur central brésilien, qui était un choix prioritaire de Sampaoli à l'été 2021, était bien parti pour rejoindre Fenerbahçe. Mais finalement, FM a apporté de nouveaux éléments dans la foulée, révélant que le club turc avait fait machine arrière et ne recruterait pas le joueur de l'OM afin de se concentrer sur une autre piste en défense centrale. Le départ de Luan Peres semble donc avorté.



PSG : Al-Khelaïfi s'entretient avec l'Inter pour Skriniar

Le PSG est de retour au premier plan pour Milan Skriniar ! Le défenseur central slovaque de 27 ans, qui était un dossier prioritaire de Luis Campos en début de mercato, semblait s'être considérablement refroidi ces dernières semaines, mais la presse italienne relance le feuilleton. Selon SportItalia , Nasser Al-Khelaïfi se serait rendu à Londres afin de négocier avec un dirigeant de l'Inter Milan au sujet d'un transfert de Skriniar, pour lequel le club italien réclamait 70M€ ces dernières semaines.



L'OM se fait recaler pour Lazovic

Alors que l'OM envisage sérieusement le recrutement de Darko Lazovic (31 ans) au poste de piston gauche en incluant Kevin Strootmann dans le deal, le directeur sportif de l’Hellas Vérone, Francesco Marroccu, a fermé la porte à Pablo Longoria dans un entretien accordé à L'Arena , le média local : « Il reste toujours intransférable (...) L'Hellas n'a jamais mis le joueur sur le mercato. Si l'opération a décollé, c'est que quelqu’un a donné son aval. Le club l'a seulement fait dans un second temps ». L'OM sait donc à quoi s'en tenir pour Lazovic.Pour plus d'informations, cliquez ici

