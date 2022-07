Foot - Mercato - OM

OM : Une annonce tombe pour l'avenir d'Arkadiusz Milik

Publié le 27 juillet 2022 à 17h45 par Hugo Chirossel

Alors que le Borussia Dortmund sera privé de Sébastien Haller pendant plusieurs mois, le club allemand cherche un remplaçant à l’attaquant ivoirien. Les Marsupiaux auraient plusieurs options, dont font partie Arkadiusz Millik et Anthony Modeste. Sebastian Kehl, directeur sportif de Dortmund, a confirmé qu’il était bel et bien à la recherche de renfort sur le marché des transferts.

« La thérapie est actuellement en cours de discussion. Il y a plusieurs options, a déclaré Kehl. Sébastien sera absent pendant quelques mois mais dès que nous pourrons être plus précis à ce sujet, nous le communiquerons . » Sebastian Kehl, directeur sportif du Borussia Dortmund, a donné des nouvelles de Sébastien Haller. Recruté cet été afin de remplacer Erling Haaland, qui a rejoint Manchester City, un cancer des testicules lui a été diagnostiqué.

La piste Milik étudiée

On ne sait donc pas combien de temps Haller sera absent des terrains. Alors que la saison est sur le point de reprendre, le Borussia Dortmund pourrait donc chercher à recruter un attaquant, afin de compenser son absence. Dans cette optique, plusieurs noms ont d’ores et déjà été évoqués. Parmi eux, on retrouverait notamment Arkadiusz Milik. Sous contrat jusqu’en 2025, il reste à savoir si l’Olympique de Marseille, qui doit encore vendre plusieurs éléments cet été, voudra s’en séparer.

« Nous nous préparons à différents scénarios »