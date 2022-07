Foot - Mercato - OM

OM : Barcelone a tenté un deal avec Memphis Depay

Publié le 27 juillet 2022 à 17h00 par Hugo Ferreira

Seulement un an après son arrivée, Memphis Depay devrait bien quitter le FC Barcelone cet été. Les deux parties souhaitant mettre fin à leur collaboration, et l’Olympique de Marseille aimerait en profiter. Les Phocéens peuvent toutefois se rassurer, car si le Barça a tenté d’inclure le Néerlandais dans le transfert de Jules Koundé, le FC Séville a refusé cette proposition.

Désireux de faire oublier sa dernière campagne de Ligue des champions, qui s’était soldée par un cuisant échec dès les phases de poules, l’Olympique de Marseille compte se renforcer en conséquence. Les Phocéens veulent pouvoir lutter avec les géants européens et ont déjà enregistré plusieurs renforts, mais aimeraient désormais frapper un gros coup en attirant Memphis Depay. Malgré ses bons débuts avec le FC Barcelone, l’international néerlandais est désormais barré par la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang et Robert Lewandowski, et devrait faire ses valises au cours des prochaines semaines. Les deux parties comptent bien se séparer, et le Barça aurait même tenté de l’inclure dans un autre transfert.

Un échange Depay-Koundé ?

Alors que le FC Barcelone bataille avec Chelsea afin d’obtenir la signature de Jules Koundé, les Blaugrana tentent de finaliser cette opération le plus rapidement possible. Ainsi, tandis que le FC Séville réclame une grosse somme pour laisser partir son défenseur, le Barça aurait proposé aux Andalous d’inclure Memphis Depay dans le deal, selon les informations de Sky Sport .

Séville a rejeté cette proposition