OM : Après son transfert, Clauss annonce la couleur pour son avenir

Publié le 27 juillet à 10h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts pour animer son couloir droit, l'OM a décidé de miser sur Jonathan Clauss qui a été recruté en provenance du RC Lens pour un transfert avoisinant les 7,5M€, hors bonus. Et le néo-international français affiche déjà ses ambitions pour son futur à Marseille, mais également en équipe de France.

Cet été, l'OM s'est déjà très bien renforcé. En effet, Pablo Longoria, très actif, a bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs, dont Jonathan Clauss. Pour recruter le piston droit du RC Lens, le club phocéen a déboursé 7,5M€, hors bonus. Une jolie somme pour l'international français qui restait sur deux très belles saisons en Ligue 1. Et Jonathan Clauss révèle qu'il n'a pas hésité une seconde avant de signer à l'OM.

«J’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM»

« Non, pas plus que ça. Je me suis un peu détaché du mercato, je n’ai pas eu beaucoup de vacances (il était convoqué chez les Bleus pour les quatre matches de Ligue des nations en juin, ndlr) et je ne voulais pas trop me plonger là-dedans. Quand mon agent m’a appelé pour me dire "rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue", j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. C’est normal », confie-t-il dans les colonnes de La Provence , avant d'évoquer ses ambitions avec l'OM.

Clauss a de grosses ambitions avec l'OM...

« Partout où j’ai été, je voulais que les gens comprennent que je ne suis pas là pour faire de la figuration. J’ai envie d’être bon, de performer tout le temps, peu importe où, quand et comment. Pour certains, cela passera par des stats, des passes décisives, des buts. Ça viendra si ça doit venir. À Lens, la saison dernière, on m’avait dit : "Il faudra que tu fasses mieux que la première année". La première année, on m’avait dit : "Il faudra que tu fasses au moins ça". J’avais répondu que je ferai ce que je suis capable de faire. Si je sens que je peux, je le ferai. Pour l’instant, je m’adapte à un nouveau groupe, un nouveau coach, un nouveau club. Je donne tout, je m’arrache, je mets tout de côté, je me donne à 200%, voire 300% s’il le faut, et ce qui doit venir viendra. Je ferai le maximum pour être le plus performant possible. Mais après, il n’y a pas que moi qui décide », ajoute Jonathan Clauss.

