Foot - Mercato - PSG

PSG : L’incroyable marathon de Nasser Al-Khelaïfi sur le mercato

Publié le 27 juillet à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG s’active dans la dernière ligne droite du mercato estival pour boucler les recrues attendues, Nasser Al-Khelaïfi joue un rôle capital sur la plupart des transferts en plus de Luis Campos. Et le président du club de la capitale continue son travail de négociations en coulisses…

Ça bouge en coulisses pour le mercato estival du PSG ! Après avoir déjà acté les arrivées de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (20 ans, prêt avec option d’achat de 35M€) et le transfert Nordi Mukiele (24 ans, 15M€) qui a été officialisé mardi, le club de la capitale a d’autres objectifs pour la suite de son mercato. Renato Sanches (24 ans), conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, est attendu très rapidement au PSG puisque l’accord est imminent avec le LOSC, et les négociations sont également reparties de plus belle avec l’Inter Milan au sujet de Milan Skriniar (27 ans).

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est à l'étranger pour boucler un gros transfert https://t.co/XH0iXfle4m pic.twitter.com/eJ96v4Hihu — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

« La fin du bling-bling »

Le PSG n’a donc pas réalisé d’incroyable folie sur le mercato cet été, comme l’avait d’ailleurs clairement annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi dès le 21 juin dernier dans les colonnes du Parisien : « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes. On a fait de grandes choses depuis onze ans, mais chaque année, on doit se demander comment progresser, comment être meilleurs », avait assuré Al-Khelaïfi. D’ailleurs, le président du PSG a été le premier à mettre la main à la pâte pour le recrutement estival…

Al-Khelaïfi directement impliqué sur le mercato

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité début juillet, Nasser Al-Khelaïfi avait personnellement activé le dossier Renato Sanches en prenant contact avec les dirigeants du LOSC pour faire avancer les discussions, et le transfert du milieu de terrain portugais est désormais sur le point d’être acté. Par ailleurs, L’Equipe avait expliqué que président du PSG, proche du DG de Leipzig Oliver Mintzlaff, avait été directement impliqué dans l’opération Nordi Mukiele. Et enfin, à en croire les dernières tendances, il semble également au coeur des négociations avec l’AS Rome pour le prêt de Georginio Wijnaldum qui se discute en coulisses. Mais ce n’est pas tout…

Skriniar vers le PSG grâce à Nasser ?

SportItalia a révélé ce mercredi matin que Nasser Al-Khelaïfi a fait le voyage jusqu’à Londres mardi soir où il a prévu de s’entretenir dans les prochaines heures avec un intermédiaire envoyé par l’Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar (27 ans). Le défenseur slovaque, annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, était une piste à l’arrêt depuis quelque temps, mais les négociations semblent donc reparties de plus belles grâce une nouvelle fois à l’implication personnelle de Nasser Al-Khelaïfi qui joue un rôle majeur dans le mercato parisien. Et ce n’est pas terminé.