Foot - Mercato - OM

OM : Longoria va boucler un transfert totalement inattendu

Publié le 27 juillet à 08h45 par Arthur Montagne

Après avoir massivement renforcé sa défense, l'OM espère désormais dégraisser. Et alors que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez semblent être le plus concernés par un départ, c'est finalement Luan Peres qui pourrait quitter le club phocéen. Le défenseur brésilien serait proche de Fenerbahce.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM s'est essentiellement renforcé par le biais de nombreuses signatures, notamment dans le secteur défensif. En effet, dans l'axe, Chancel Mbemba et Isaak Touré ont rejoint Marseille, tandis que Samuel Gigot a fait son retour de prêt, après son transfert cet hiver. Par conséquent, le club phocéen est bien équipé dans ce secteur de jeu et des départs sont attendus d'ici la fin du mercato.

Mercato - OM : Longoria met une énorme pression à Caleta-Car pour son transfert https://t.co/oda5nTgWif pic.twitter.com/LkpOFaZN1j — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Caleta-Car et Gonzalez poussés au départ

Dans cette optique, deux joueurs sont particulièrement concernés par un transfert à savoir Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez. L'international croate, dont le contrat s'achève en 2023, sera poussé au départ, comme l'été dernier durant lequel il avait repoussé les avances de Newcastle et Wolverhampton. Tandis que l'Espagnol, dont le contrat devrait être résilié, n'a toujours pas trouvé de point de chute.

Luan Peres proche d'un transfert ?