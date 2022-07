Foot - Mercato - OM

OM : Guendouzi, Gerson… Personne ne sera retenu à l’OM

Publié le 26 juillet à 22h45 par Thibault Morlain

Très actif dans le sens des arrivées à l’OM, Pablo Longoria va désormais devoir se concentrer sur les ventes. En effet, Frank McCourt met la pression pour faire rentrer de l’argent. Il faut donc s’attendre à des départs. Si Longoria souhaite se débarrasser de plusieurs indésirables à l’OM, il ne faudrait exclure une vente pour aucun joueur.

Sur le mercato, Pablo Longoria n’est pas un grand vendeur. Pourtant, à l’OM, on souhaite dégraisser et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Il n’empêche que les indésirables peinent à partir. Les départs se font ainsi rares à l’OM, pourtant, les portes sont ouvertes. Et cela vaudrait pour tout le monde au sein de l’effectif d’Igor Tudor.

Aucun invendable à l’OM

Comme révélé par Le Phocéen , personne ne serait invendable à l’OM. Mais tout dépendra forcément de l’offre. Selon le média précisé, Cédric Bakambu et Cengiz Ünder ne sont aujourd’hui pas forcément sur le départ, mais cela pourrait changer en cas de grosse offre. Et il en serait de même pour Matteo Guendouzi.

Un départ pas prévu pour Gerson, mais…