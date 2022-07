OM : Cette révélation sur le transfert de Guendouzi

Foot - Mercato - OM

Aujourd’hui, Matteo Guendouzi est officiellement un joueur de l’OM. Initialement prêté par Arsenal, l’international français a définitivement été acquis par le club phocéen, qui a levé son option d’achat. Les Gunners auraient alors récupéré 11M€ dans l’histoire. Mais l’addition pourrait encore grimper. Explications.

L’été dernier, Pablo Longoria est allé se servir à Arsenal pour renforcer l’OM. En effet, le président olympien avait obtenu les prêts de William Saliba et Matteo Guendouzi. Des choix payants puisque les deux internationaux français ont été des patrons du groupe de Sampaoli. Si Saliba est depuis retourné chez les Gunners, Guendouzi a lui définitivement été acquis par l’OM.

Dans le prêt initial de Matteo Guendouzi, une option d’achat avait été négociée par l’OM. Celle-ci était basée sur le nombre de matchs joués par le milieu de terrain. Et au terme de la saison, l’OM a annoncé le transfert définitif de Guendouzi, moyennant les 11M€ de son option d’achat.

#Arsenal included sell-on clauses in the exits of Matteo Guendouzi and Omari Hutchinson. [The Athletic] pic.twitter.com/qBNLBdbHiv