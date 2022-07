Foot - Mercato - PSG

PSG : Cet immense chantier de Campos et Henrique se décante

27 juillet

Cet été, le PSG a bien lancé son mercato dans le sens des arrivées, mais comme souvent, c'est calme dans le sens des départs. Et pourtant, plusieurs indésirables ont été identifiés par la direction parisienne et cela devrait d'ailleurs se décanter dans les prochains jours. Analyse.

Annoncé actif, le mercato du PSG peine toutefois à décoller. En effet, dans le sens des arrivées, le club de la capitale s'est globalement bien renforcé avec Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, mais pour les départs, c'est encore trop calme. Ainsi, les deux seules ventes sèches bouclées pour le moment sont celles d'Alphonse Areola, transféré définitivement à West Ham, et Marcin Bulka, pour lequel l'OGC Nice a levé l'option d'achat. De son côté, Colin Dagba a été prêté à Strasbourg tandis que Xavi Simons et Angel Di Maria sont partis libres. C'est loin d'être suffisant.

Galtier veut vendre

En effet, dans les colonnes de L'EQUIPE , Christophe Galtier rappelait récemment que le PSG espérait se séparer de plusieurs joueurs : « Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire [...] on partira cette saison avec 21 joueurs de champ et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité ». Et cela semble enfin se décanter.

Le chantier du milieu de terrain

Et ça bouge notamment au milieu de terrain où trois joueurs sont clairement poussés au départ à savoir Ander Herrera, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum. Et si pour le premier cités, c'est le calme plat, en ce qui concerne les deux autres, ça s'active sérieusement. En effet, d'après plusieurs médias italiens, l'AS Roma fait le forcing pour obtenir le prêt avec option d'achat de Georginio Wijnaldum. Le salaire du Néerlandais pose pour le moment problème, mais une issue positive n'est pas à exclure. Tout comme pour Leandro Paredes qui est lui annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus. L'international argentin est la priorité de Massimiliano Allegri au milieu de terrain, mais la Vieille Dame attend de boucler le départ d'Arthur avant de passer à l'action. Enfin, comme révélé par le10sport.com, Newcastle s'est positionné pour Julian Draxler.

Diallo et Kalimuendo toujours suivis