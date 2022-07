Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultime détail à régler pour ce transfert à 20M€

Publié le 26 juillet à 16h15 par Arthur Montagne

Bien décidé à alléger son pléthorique effectif, le PSG pourrait notamment se séparer de Leandro Paredes. Le profil de l'international argentin plait notamment à la Juventus qui attend toutefois de vendre un joueur avant de dégainer une offre de transfert pour l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma.

Ce n'est plus un secret, le PSG espère vendre cet été afin de renflouer ses caisses et alléger son effectif. L'idée est également de se séparer de plusieurs joueurs afin de poursuivre son recrutement. Dans cette optique, Leandro Paredes pourrait bien faire partie des joueurs que le club de la capitale va céder. La Juventus est effectivement très intéressée.

Mercato - PSG : Paredes a tranché pour son transfert https://t.co/Szb9mMaYj0 pic.twitter.com/BfNVSc4wA5 — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

La Juve attend la vente d'Arthur pour s'attaquer à Paredes

Cependant, avant de passer à l'action, la Juventus doit également dégraisser. Selon les informations de Calciomercato.it , une fois que la vente d'Arthur sera bouclée, la Vieille Dame pourrait dégainer une offre pour le transfert de Leandro Paredes, la priorité de Massimiliano Allegri sur le mercato. Le Brésilien serait notamment suivi par Valence et Arsenal.

Galtier espère toujours dégraisser son effectif