EXCLU - Mercato - PSG : Newcastle arrive sur Draxler !

Publié le 24 juillet à 22h00 par Alexis Bernard

Selon nos informations exclusives, Newcastle vient de prendre des renseignements sur Julian Draxler. Les premières discussions ont lieu entre le club anglais et les représentants du joueur. Le PSG est à l’écoute des propositions pour son milieu de terrain allemand et souhaite le voir partir lors de ce mercato estival.

Dans la liste « noire » de Luis Campos, Julian Draxler est bien présent. Aux côtés de Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes, l’international allemand est prié de trouver une porte de sortie cet été. Il n’entre plus dans les plans du club parisien et son avenir ne fera que s’assombrir s’il décide de rester une saison de plus à Paris. Pour autant, jusqu’à présent, Julian Draxler a toujours tenté de se battre pour trouver sa place. En vain. Malgré des opportunités de départ, l’Allemand a systématiquement privilégié le PSG. Sauf que cette fois, Paris lui montre clairement la porte de sortie.

Newcastle prend ses dispositions pour Draxler

Le dossier Draxler vient de voir une piste s’ouvrir et elle pourrait être intéressante pour toutes les parties. Selon nos sources, il s’agit de Newcastle. Les Magpies cherchent un renfort solide au milieu du terrain. Pendant de longs mois, ils ont essayé Lucas Paqueta. Et malgré une offre supérieure à 40 millions d’euros cet hiver, le dossier n’a pu se faire. Toujours en quête de ce milieu de terrain créatif et offensif, Newcastle songe désormais à Draxler. Pour cela, le club de Premier League a pris les renseignements nécessaires auprès du PSG comme de ses représentants.

Des discussions sont déjà en cours

Le dossier a dépassé le simple stade des intérêts. Newcastle a pris contact auprès du PSG pour connaître les modalités d’un transfert. Pour Julian Draxler, Paris veut entre 20 et 30 millions d’euros. Reste à savoir si Newcastle sera disposé à mettre cette somme pour l’Allemand de 28 ans qui n’a plus que deux ans de contrat. Selon nos informations, des discussions sont également en cours avec les représentants du joueur pour présenter le projet et ouvrir de possibles négociations. L’intérêt ou non de Julian Draxler n’a pas filtré. Mais clairement, s’il ferme toutes les portes qui se présentent à lui, il ne jouera pas au PSG. Non retenu pour le stage au Japon, il est clairement mis de côté dans l’attente de son départ.