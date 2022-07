Foot - Mercato - Real Madrid

Le vestiaire d'Ancelotti prend position pour l'avenir d'Hazard

Publié le 24 juillet à 20h15 par Dan Marciano

A en croire certains médias, le Real Madrid ne fermerait pas la porte à un départ d'Eden Hazard cet été, en cas d'offre satisfaisante. Mais au sein du vestiaire madrilène, on espère apercevoir l'international belge à son meilleur niveau cette saison. L'ancien membre de Chelsea n'avait d'ailleurs pas hésité à évoquer ses ambitions au Real Madrid.

Loin de son meilleur niveau, Eden Hazard aurait commencé à lasser ses dirigeants. Selon Relevo , le Real Madrid n'écarterait pas l'idée de se séparer de l'international belge cet été, notamment en cas d'offre satisfaisante. Mais au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti, on espère voir le meilleur Eden Hazard cette saison.

« Il peut beaucoup apporter à l'équipe »

Thibaut Courtois a pris la parole après le match face au FC Barcelone pour s'exprimer sur Eden Hazard, qui a joué 45 minutes ce samedi. Le portier a été rassurant en ce qui concerne la forme physique de son coéquipier, touché après un choc à l'entraînement avec Antonio Rüdiger. « Ça dépend où il joue. Le Hazard de Chelsea jouait sur l'aile et celui de la Belgique évolue dans un 3-4-3 dans une position axiale, il ne joue pas attaquant... Eden est très bien cette semaine et je pense qu'il peut beaucoup apporter à l'équipe. Sans Karim, on verra comment on peut jouer avec Eden. Il se sent bien et il a confiance. Les blessures font partie du passé. L'autre jour, Rüdiger lui a mis un tampon sans le vouloir et il s'est bien relevé (rires). Il n'a plus de problèmes » a confié Courtois dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.





👀🚧 Rudiger qui découpe Eden Hazard pic.twitter.com/20rWzVPDVX — Madrid Hebdo 🇫🇷 (@RMadridHebdo) July 22, 2022

Eden Hazard avait annoncé la couleur pour son avenir