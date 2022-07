Hazard vide son sac sur son avenir

Foot - Mercato - Real Madrid

Régulièrement éloigné des terrains en raison de blessures, Eden Hazard a fait le point sur son avenir au Real Madrid. Revenu en bonne santé de ses vacances, l'international belge a l'intention de s'imposer au sein du club espagnol cette année. Un départ en MLS n'est pas d'actualité pour le joueur de 31 ans.

Recruté contre un chèque de 115M€ par le Real Madrid en 2019, Eden Hazard rencontre le plus grand mal à justifier cette somme. Débarrassé de ses pépins physiques, il espère que les blessures sont derrière lui. « Ce n'était pas simple à gérer, surtout quand tu ne sais pas pourquoi tu es blessé. J'ai déjà eu des blessures à Chelsea, mais jamais comme ça » a admis le joueur belge, désormais tourné vers la prochaine saison avec le Real Madrid.

#e_RadioUS EXCLUSIVE: Hazard on injuries, Bale & his future: “I want to PROVE myself at Real Madrid’ | ESPN FC https://t.co/WfgwBxRnVW pic.twitter.com/XAKEMMPXrQ