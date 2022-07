Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Mukiele, qui doit recruter Campos ?

Ce mardi, le PSG a donc officialisé sa troisième recrue sur le marché des transferts. Après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est Nordi Mukiele qui est venu renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Arrivé du RB Leipzig, l’international français ne devrait toutefois pas être la dernière recrue du PSG. Luis Campos travaille en effet sur plusieurs dossiers. Qui faut-il alors recruter désormais ?

Le mercato s’annonçait mouvementé au PSG et pour le moment, ça bouge surtout dans le sens des arrivées chez les champions de France. Déjà 3 recrues sont au compteur pour le club de la capitale. En effet, après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est Nordi Mukiele qui s’est engagé ce mardi avec le PSG. L’ancien du RB Leipzig s’est engagé avec 5 saisons avec les Parisiens, venant ainsi renforcer le secteur défensif de Christophe Galtier.

Objectif Skriniar et Renato Sanches

Le recrutement du PSG serait toutefois loin d’être terminé. En effet, Luis Campos travaille encore sur plusieurs dossiers pour amener du sang neuf à Christophe Galtier. Toujours dans le secteur défensif, les efforts continuent afin de trouver un accord avec l’Inter Milan pour Milan Skriniar. Aux dernières nouvelles, les négociations étaient plutôt compliquées et cela bloquait sur le prix de 70M€ réclamé par les Lombards. Mais voilà que selon les informations en provenance d’Italie, une réunion serait prévue ce mercredi entre le PSG et l’Inter Milan pour Skriniar.



Mais avant Milan Skriniar, c’est Renato Sanches qui devrait rejoindre le PSG. Aujourd’hui au LOSC, le Portugais fait d’une arrivée à Paris sa priorité, bien qu’il était proche du Milan AC dans un premier temps. Un transfert qui serait en très bonne voie selon les dernières informations de Footmercato . Il ne manquerait désormais plus que quelques détails pour régler cette arrivée de Renato Sanches au PSG. Le milieu de terrain pourrait ainsi devenir la 4ème recrue estivale des Parisiens.

Le PSG a encore d’autres pistes

Outre ces deux dossiers prioritaires, Luis Campos aurait également coché d’autres noms pour le mercato du PSG. En défense centrale, le joueur du Sporting Portugal, Gonçalo Inacio intéresserait. Toujours au Portugal, Gonçalo Ramos, attaquant du Benfica, serait apprécié par le conseiller sportif du PSG. Et pour ce qui est du chantier du milieu de terrain, Khéphren Thuram (OGC Nice) et Seko Fofana (RC Lens) seraient aussi pistés. Bien évidemment, tous les noms cochés par Luis Campos ne sont pas sortis et forcément, les pistes du Portugais seraient encore plus nombreuses. De quoi réserver une fin de mercato agitée



