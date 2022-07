PSG : réunion au sommet programmée pour Skriniar

Foot - Mercato - PSG

Malgré l’arrivée de Nordi Mukiele, qui peut dépanner à ce poste, le PSG serait toujours à la recherche d’un défenseur central cet été. Dans cette optique, Luis Campos a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais les négociations n’avanceraient plus vraiment depuis quelques jours. Cependant, elles pourraient être débloquées dans les prochaines heures.

Lors de ce mercato estival, le PSG souhaiterait se renforcer dans tous les secteurs de jeu, y compris en défense. Malgré la récente officialisation de Nordi Mukiele, le club de la capitale poursuivrait son travail sur d’autres pistes. Il y a quelques semaines, Le10Sport.com vous révélait que Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais alors que les négociations avec l’Inter n’avanceraient pas vraiment, le conseiller sportif parisien ne lâcherait rien.

BOOM!PSG and Inter have set up a meeting for Skriniar tomorrow, SportItalia exclusive