Mercato - PSG : Le prochain transfert de Campos est imminent

Publié le 26 juillet à 15h45 par Arthur Montagne mis à jour le 26 juillet à 15h46

Attendu comme la troisième recrue estivale du PSG, Nordi Mukiele était de passage à la Factory ce mardi où il a signé son contrat de cinq ans avec le club de la capitale, après avoir passé sa visite médicale. L'officialisation est désormais imminente.

Et de trois ! Après le transfert de Vitinha, qui a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto et le prêt avec option d'achat d'Hugo Ekitike qui débarque de Reims, le PSG va officialiser sa troisième recrue de l'été dans quelques minutes. Nordi Mukiele est effectivement à Paris.

Mukiele est à Paris

En effet, sur des images captées par Canal-Supporters , on aperçoit Nordi Mukiele sortir de la Factory, le siège social du PSG. Le défenseur français confirme avoir paraphé son contrat de cinq ans avec le club de la capitale. L'officialisation est désormais imminente. Mais le mercato parisien n'est pas terminé puisque, comme révélé pas le10sport.com, le PSG et le LOSC sont proches d'un accord pour le transfert de Renato Sanches.

🚨🚨 📹 EXCLU @CanalSupporters 🚨🚨 Nordi Mukiele 🇫🇷 est sorti de la Factory et annonce qu’il a SIGNÉ son contrat avec le #PSG ‼️⏳ Officialisation à venir dans les prochaines minutes pic.twitter.com/x4t5R3BWo1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2022

