PSG : Grosse surprise en vue pour le mercato de Skriniar ?

Publié le 26 juillet à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé comme un dossier prioritaire du mercato au PSG, Milan Skriniar semble clairement s’éloigner du Parc des Princes. Une prolongation à l’Inter Milan semble à l’ordre du jour, mais Chelsea est également en embuscade pour le défenseur slovaque pour pourrait tenter sa chance…

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG entend bien poursuivre rapidement son mercato estival au plus vite, et plusieurs renforts sont attendus dans les prochains jours au Parc des Princes. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG est tout proche d’un accord avec le LOSC pour Renato Sanches (24 ans), mais Luis Campos attend également un renfort en défense avec Nordi Mukiele (24 ans, RB Leipzig), dont le transfert devrait même être officialisé dans les prochaines heures.

Mukiele confirme son transfert au PSG

Lundi soir, via un post sur son compte Instagram, Mukiele a d’ailleurs confirmé son départ de Leipzig, confirmant ainsi son transfert imminent en direction du PSG : « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait me sentir chez moi depuis le tout premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre », a lâché Mukiele. Le PSG va donc accueillir son premier renfort du mercato en défense, alors que Luis Campos fait pourtant le forcing depuis plusieurs semaines avec un autre profil : Milan Skriniar.

Le PSG a tout tenté pour Skriniar

En effet, alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec l’Inter Milan, le défenseur slovaque de 27 ans a été annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG depuis le début du mercato estival. Luis Campos semblait bien déterminé à le faire venir au Parc des Princes, bien avant les premiers contacts annoncés avec Nordi Mukiele. Mais Milan Skriniar pose un problème au PSG, et il est de taille : son prix. L’Inter Milan réclame au minimum 70M€ dans ce dossier, tandis que la direction parisienne ne semblait pas disposée à aller au-delà de 55M€ à en croire les dernières tendances. Et à ce stade du mercato, sauf énorme rebondissement, il paraît improbable d’imaginer un transfert de Skriniar au PSG.

