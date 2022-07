Foot - Mercato - OM

OM : A peine arrivé, Clauss se lâche sur son transfert

Publié le 27 juillet à 09h00 par Arthur Montagne

Arrivé à l'OM après deux belles saisons au RC Lens, Jonathan Clauss ne cache pas sa joie d'avoir rejoint le club phocéen. Le néo-international français raconte les coulisses de son transfert et révèle qu'il n'a pas hésité une seule seconde avant de signer à Marseille où il s'est engagé jusqu'en 2025.

Cet été, l'OM ne chôme pas sur le mercato et l'une des priorités de Pablo Longoria était de recruter un joueur capable d'évoluer dans un poste de piston droit. Igor Tudor évolue en effet dans un schéma avec trois axiaux, et Pol Lirola sort d'une saison très décevante à Marseille. Par conséquent, Jonathan Clauss a débarqué en provenance du RC Lens. Après deux belles saisons, ponctué par une première sélection en équipe de France, le natif de Strasbourg a été transféré à l'OM pour environ 7,M€, hors bonus. Et dans les colonnes de La Provence , Jonathan Clauss raconte les coulisses de son transfert.

Clauss s'enflamme pour son transfert à l'OM

Ainsi, l'ancien joueur du RC Lens affiche son bonheur d'avoir rejoint l'OM : « Beaucoup d’honneur et de bonheur. C’est un club mythique, donc forcément particulier. Si on demande à n’importe quel joueur s’il veut venir à l’OM, beaucoup répondront : "Évidemment, c’est un rêve". C’est un club extraordinaire dont je suis fier de faire partie ». Conscient d'avoir rejoint l'un des plus grands clubs français, Jonathan Clauss révèle les raisons qui l'ont poussé à quitter les Sang-et-Or. « Je pense qu’entre Lens et Marseille, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde en France, le RCL est un très grand club historique. Mais l’OM, c’est encore plus grand. Je voulais me fixer un autre challenge », ajoute-t-il.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗩 ✍️ « 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗴 » #BienvenueSurMars 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘀 🇫🇷 🛸🪐 pic.twitter.com/hC74NNmRO4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2022

«J’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM»

Interrogé sur le fait de rejoindre un club du calibre de l'OM, Jonathan Clauss reconnaît qu'il ne s'attendait pas nécessairement à un transfert cet été : « Non, pas plus que ça. Je me suis un peu détaché du mercato, je n’ai pas eu beaucoup de vacances (il était convoqué chez les Bleus pour les quatre matches de Ligue des nations en juin, ndlr) et je ne voulais pas trop me plonger là-dedans. Quand mon agent m’a appelé pour me dire "rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue", j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. C’est normal ».

Des négociations faciles entre l'OM et Lens