Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour ce gros transfert

Publié le 27 juillet 2022 à 19h10 par Hugo Chirossel

Malgré les dernières arrivées, l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche du successeur de Boubacar Kamara au milieu de terrain. Ces dernières heures, un accord contractuel entre Seko Fofana et l’OM a été évoqué. Franck Haise, entraîneur du RC Lens, s’est exprimé sur l’avenir de son joueur.

Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Pablo Longoria a accéléré le mercato de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Quand bien même, l’OM est toujours orphelin de Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. Le joueur, formé au club, laisse un vide au milieu de terrain que les Marseillais ont du mal à combler.

Mercato - OM : Une annonce tombe pour l'avenir d'Arkadiusz Milik https://t.co/h5ZXd6eiaY pic.twitter.com/QW4a54Y6pT — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Fofana d’accord avec l’OM

Plusieurs pistes ont été évoquées à ce poste, notamment Jordan Veretout. Mais les négociations avec l’AS Roma ne semblent pas avancer. Mardi, Le Phocéen indiquait qu’un accord contractuel aurait été trouvé avec Seko Fofana. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui s’attacherait les services d’un milieu de terrain talentueux et expérimenté, habitué au championnat de France. Il faudra tout de même se mettre d’accord avec son club, le RC Lens. Car les Sang et Or sont gourmands et demanderaient pas moins de 40M€ pour lâcher leur joueur, son contrat jusqu’en 2024.

« Un mercato reste un mercato et tout reste possible »