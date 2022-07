Foot - Mercato - OM

OM : Pour le transfert de Milik, Longoria avait la pression

Publié le 27 juillet 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Prêté pour un an et demi durant le mois de janvier 2021, Arkadiusz Milik est officiellement un joueur de l'OM depuis cet été. Pablo Longoria a effectivement annoncé que le Polonais était transféré définitivement à Marseille où son contrat court jusqu'en juin 2025. Et les coulisses de l'opération sont révélées avec notamment l'existence d'une clause assez inattendue.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à l'Olympique de Marseille, la quête d'un avant-centre de renom est une véritable obsession. Dans un premier temps, cela s'est révélé être un cruel échec puisque Valère Germain et Kostas Mitroglou ont clairement déçu tandis que Mario Balotelli n'est pas resté assez longtemps pour marquer le club de son empreinte. Par la suite, Pablo Longoria a pris les choses en mains avec d'abord le transfert de Dario Benedetto, qui n'a pas vraiment réussi à l'OM, puis l'arrivée d'Arkadiusz Milik. L'international polonais est arrivé sous la forme d'un prêt d'un an et demi en janvier 2021, avec à la clé une option d'achat obligatoire.

L'annonce de Longoria pour Milik

Et c'est cet été qu'Arkadiusz Milik s'est engagé définitivement avec l'OM. En effet, ces derniers jours, Pablo Longoria confiait en conférence de presse que l'attaquant polonais était désormais lié au club phocéen jusqu'en 2025. « Arkadiusz Milik ? Il est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner sa confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent », assurait le président de l'OM. Après Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez, c'est donc une quatrième option d'achat levée cet été par le club phocéen.

Un transfert à 8M€, avec une clause très rare

Et ce mercredi, La Provence dévoile les coulisses du transfert définitif d'Arkadiusz Milik. Le montant de la transaction serait donc fixé à 8M€, hors bonus. Le paiement est étalé sur plusieurs mois depuis l'hiver 2021, date du prêt de l'attaquant polonais. Mais surtout, Naples, n'étant visiblement pas rassuré par la situation économique de l'OM, avait conclu un accord très clair. Si le club phocéen ne respectait pas l'un des versements pour ce transfert, Milik serait directement retourner à Naples. Mais les Marseillais ont donc visiblement été de très bons payeurs.

